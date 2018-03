Renault Master Z.E.: Kastenwagen für die letzte Meile

Anzeige

Renault vergrößert sein Angebot an elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen. Mit dem Master Z.E. peilen die Franzosen den lokal emissionsfreien städtischen Lieferverkehr auf der letzten Meile an. Der große Transporter schleppt bis zu 1.377 Kilo und kommt mit einer Akkufüllung bis zu 200 Kilometer weit.



Die Batterie stammt aus dem Kangoo Z.E. und hat eine Kapazität von 33 kWh. Sie befindet sich platzsparend unter dem Fahrzeugboden. Der Motor wird auch in der Zoe verbaut, er leistet 57 kW/76 PS und macht den E-Master bis zu 100 km/h schnell. Zur Erhöhung der Reichweite kann das Höchsttempo auch auf 90 km/h limitiert werden.



Der Master Z.E. verfügt über ein neues Ladesystem, das es laut Renault ermöglicht, den Lieferwagen an einer Wallbox mit einer Ladeleistung von 7,4 kW in rund sechs Stunden komplett aufzuladen. Serienmäßig ist der Kastenwagen mit einem für die Wallbox und für öffentliche Ladepunkte geeigneten Ladekabel ausgestattet, zusätzlich gibt es ein Kabel für 230-Volt-Haushaltssteckdosen. So lange das Fahrzeug an der Ladestation angeschlossen ist, wird für das Kühlen oder Heizen des Innenraums ausschließlich Strom aus dem Netz genutzt. Außerdem wird es eine Klimaanlage mit Wärmepumpe geben, um die Reichweite zu vergrößern.



Zu haben ist der Master Z.E. als Kastenwagen in drei Längen und zwei Höhen mit acht bis 13 Kubikmetern Ladevolumen. Das Maximum an Laderaum und Nutzlast bietet mit bis zu 22 Kubikmetern und 1.377 Kilo die Version mit Plattform-Fahrgestell und Kofferaufbau. Regulär verkauft wird der neueste Z.E. aktuell noch nicht. "Wir testen den Elektrotransporter in Deutschland zunächst im Feldversuch mit Großkunden", heißt es bei Renault.