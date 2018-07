Renault Mégane mit 260 km/h

Anzeige

Renault lässt seinem Mégane R.S. Trophy freien Auslauf. Die neueste Sport-Version des Kompaktwagens trumpft mit beachtlichen Fahrleistungen auf. Noch mehr Power, noch mehr Agilität, noch sportlicherer Look: Mit dem neuen Mégane R.S. Trophy stellt Renault auch der aktuellen Generation des Mégane R.S. eine leistungsgesteigerte Performance-Edition zur Seite.



Der hochmoderne 1,8-Liter-Turbomotor leistet 220 kW/300 PS statt 205 kW/280 PS und stellt je nach Getriebevariante ein maximales Drehmoment von bis zu 420 Nm statt 390 Nm bereit. Der Vierzylinder beschleunigt den Kompaktsportler in der Version mit 6-Gang-Schaltbox in lediglich 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 260 km/h. Von einer elektronischen Abregelung ist keine Rede. Die Preise für das rasante Modell starten bei 38.590 Euro (Handschaltvariante) und 40.490 Euro für das Modell mit Doppelkupplungsgetriebe EDC. Der Marktstart in Deutschland ist für Ende 2018 vorgesehen.