Renault Mégane R.S. als "Trophy" noch rasanter

Als wären 280 PS für den Renault Mégane R.S. nicht schon genug, legen die Franzosen mit der sportlichen Version "Trophy" noch eins drauf - mehr Power, mehr Agilität und noch dynamischerer Look.



Im "Trophy" leistet der hochmoderne 1,8-Liter-Turbomotor TCe 300 GPF 221 kW/300 PS statt 205 kW/280 PS und stellt je nach Getriebevariante ein maximales Drehmoment von bis zu 420 Newtonmetern statt 390 Newtonmetern bereit. Der Vierzylinder beschleunigt den Kompaktsportler in lediglich 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglicht 260 km/h Topspeed.



Die Serienausstattung umfasst unter anderem das Cup-Fahrwerk mit mechanischer Torsen-Differenzialsperre. Hinzu kommen 19-Zoll-Räder und Verbundguss-Bremsscheiben. Die Preise starten bei 38.590 Euro für die Handschaltvariante und 40.490 Euro für das Modell mit Doppelkupplungsgetriebe EDC. Die Markteinführung für den Renault Mégane R.S. "Trophy" startet in Deutschland im Februar 2019.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 23.11.2018