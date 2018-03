Renault stromert nach Stuttgart

Anzeige

Aus dem Sündenpfuhl des Feinstaubs erhebt sich eine kleine Insel der Glückseligen: die E-Mobility Stuttgart. Da darf der Hersteller von Europas meistverkauftem Elektroauto natürlich nicht fehlen. Und deshalb fährt Renault jetzt mit dem Zoe in die "Höhle des Löwen". Die Franzosen präsentieren vom 5. bis 8. April 2018 zudem noch den City-Lieferwagen Kangoo Z.E. Zusätzlich bietet Renault auf dem Außengelände der Messe Stuttgart Probefahrten mit dem Zoe und dem Elektrozweisitzer Twizy an.



2017 legten die E-Fahrzeug-Verkäufe von Renault in Deutschland auf mehr als 5.100 Einheiten zu, der Marktanteil lag bei 16,5 Prozent. Allein vom Zoe setzte Renault 4.300 Einheiten ab.