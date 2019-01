Renault Trucks entwickelt sich weiter

Großprojekt bei der Truck-Sparte von Renault: In St. Priest bei Lyon entsteht ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum, das ab 2021 dafür sorgen soll, dass die Nutzfahrzeuge fit sind für technische Innovationen.



Das Forschungs- und Entwicklungszentrum werde das zweitgrößte der Volvo Group, zu der Renault Trucks gehört, sein, teilen die Franzosen mit. Ab dem ersten Halbjahr 2021 sollen 1.000 Mitarbeiter auf einer Fläche von 11.300 Quadratmetern arbeiten. Das F&E-Zentrum werde dann zu den zehn wichtigsten Einrichtungen dieser Art in Frankreich gehören, so der Plan des Unternehmens.

