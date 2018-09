Renault: Vier Musketiere und eine Studie

Renault präsentiert auf der 67. IAA Nutzfahrzeuge in Hannover als Weltpremiere eine autonome, rein elektrische und vernetzte Fahrzeugstudie. Das neue Concept Car ist speziell für den städtischen Lieferverkehr auf der sogenannten "letzten Meile" ausgelegt. Enthüllt wird das Fahrzeugkonzept im Rahmen der Renault-Pressekonferenz mit Ashwani Gupta, Vize-Präsident leichte Nutzfahrzeuge der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi, und Laurens van den Acker, zuständiger Design-Chef der Renault-Gruppe, am 19. September auf dem Renault-Messestand in Halle 13. Darüber hinaus zeigt Renault in Hannover die gesamte Nutzfahrzeug-Modellpalette sowie die rein elektrischen Modelle Master Z.E., Kangoo Z.E., Zoe Cargo und Twizy Cargo.

