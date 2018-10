Renault: Wegweiser für autonomes Fahren

In Zukunft werden Pkw und Lieferfahrzeuge autonom unterwegs sein. Aber was bedeutet das? Und wann ist es eigentlich soweit? Welche Schritte kommen noch, bevor der Autopilot Einzug hält? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Renault jetzt multimedial.



Der aktuelle Stand der Entwicklung, Informationen zu wegweisenden Versuchsträgern sowie Forschungs- und Kooperationsprojekte sind im neuen E-Booklet "Automatisiertes Fahren bei Renault" illustrativ und multimedial aufbereitet.



Die Renault Gruppe wird bis 2022 insgesamt 15 Modelle mit automatisierten Fahrfunktionen auf den Markt bringen. Zuletzt dann auch voll automatisierte Fahrzeuge. Derzeit zeigen Studien, etwa das Symbioz Demo Car und die drei Robo-Cars EZ-GO, EZ-PRO und EZ-ULTIMO, wie die automobile Zukunft - made by Renault - aussehen könnte.

