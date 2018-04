Rettung aus brennendem Auto

Anzeige

Ein Feuerunfall mit dem Auto ist für jeden ein wahres Horror-Szenario. Auch für die Helfer besteht in einer so brenzligen Situation Lebensgefahr. Man braucht schon eine gehörige Portion Mut. Und obwohl jede Sekunde zählt, darf man auf keinen Fall in Panik geraten. Thorsten Mautner kann das bestätigen, denn der Mann aus Wiesloch-Frauenweiler (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein solches Unglück hautnah miterlebt.



Nur wenige Momente nach einem schweren Verkehrsunfall auf der L 723 in Richtung Rauenberg erreichte Thorsten Mautner den Ort des Geschehens. Ohne zu zögern koordinierte er die Personen vor Ort und rettete anschließend einen Schwerverletzten aus dessen brennendem Fahrzeug. Aufgrund seines durchdachten und vorbildlichen Handelns wurde Thorsten Mautner von dem Automobilclub von Deutschland (AvD) und Goodyear zum "Held der Straße" des Monats Februar gekürt.