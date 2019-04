Richtige Lösungen für "Off The Road"-Einsatz

Nutzfahrzeuge sind oft Alleskönner, denn sie sind nicht nur auf Straßen, sondern auch auf unbefestigten Wegen wie auf Baustellen unterwegs. Deshalb müssen auch die Reifen Alleskönner sein. Reifenhersteller Goodyear hat auf der Weltleitmesse für die Baumaschinenbranche seine jüngsten Produkte und Lösungen für einen Einsatz "Off The Road" (OTR) im Gepäck.



Dazu gehört zum Beispiel die im November 2018 auf den Markt gebrachte neue Reifenserie Omnitrac, die eine besonders hohe Verletzungsresistenz sowie eine längere Nutzungsdauer bietet. Die Familie umfasst zehn Größen für Fahrzeuge im gemischten Einsatz, wie Kipper, Betonmischer, Betonpumpen und Tieflader mit Baustelleneinsatz sowie Lkw in der Abfall-, Recycling- und Holzindustrie und in der Landwirtschaft.



Außerdem präsentiert Goodyear ein Reifendruckkontrollsystem, das Betreibern von Fahrzeugen und Maschinen im OTR-Einsatz ein präzises Reifen-Monitoring in Echtzeit ermöglicht.

