Robo-Taxi EZ-GO: Mit Tempo 50 in die Zukunft

Autos, die fahrerlos durch die Städte surren, scheinen die Zukunft der Mobilität zu sein. Wie das im Detail aussehen könnte, zeigt Renault auf dem Genfer Autosalon (bis 18. März) mit dem Robo-Taxi EZ-GO. Das Taxi für sechs Personen ist voll vernetzt, fährt autonom und mit Elektroantrieb. Zum Smart-City-Konzept rund um den EZ-GO zählt auch eine Station für barrierefreien Zugang zum Auto. Der EZ-GO ist der erste Vertreter einer Familie von Konzeptstudien, die Renault im Verlauf des Jahres 2018 vorstellen wird.



Und so funktioniert das Robo-Taxi: Nutzer können es via Smartphone-App zum jeweiligen Standort rufen oder an festen Stationen zusteigen. So kombiniere es den Komfort der individuellen Mobilität mit der Effizienz und Sicherheit des Personentransports durch U-Bahnen, Nahverkehrszüge und Stadtbusse, heißt es bei Renault. Weiterer Vorteil, insbesondere für den innerstädtischen Personentransport: Das Renault Robo-Taxi ist leise und lokal emissionsfrei unterwegs, es soll für besseren Verkehrsfluss und gegen Parkplatzmangel helfen.



Der EZ-GO beschleunigt, bremst und steuert selbstständig, wechselt die Spur autonom und überwacht permanent das Fahrumfeld. Die Höchstgeschwindigkeit des Renault Robo-Taxis beträgt 50 km/h, was bei dem Einsatzgebiet in der Stadt genügt. Dank seiner großen Glasflächen ist auch eine Nutzung im touristischen Bereich, für Stadtrundfahrten, denkbar. Und wird die Sonneneinstrahlung zu stark, dunkelt sich das durchgängige Glasdach ab. Auf der Innenseite der Tür informiert ein Multifunktions-Display über wichtige Fahrdaten. Auch Induktionsschalen für die Smartphones der Passagiere sind an Bord.



Der Elektromotor befindet sich an der mitlenkenden Hinterachse und treibt diese direkt an. Die flache Batterie des EZ-GO ist platzsparend unter dem Fußboden eingebaut. Das Aufladen des Stromspeichers erfolgt per Induktion, während das Fahrzeug an seiner Andockstation auf Fahrgäste wartet. Der EZ-GO ist 5,20 Meter lang, 2,20 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Er wiegt 1.700 Kilo, wovon 300 Kilo auf das Batteriepaket im Unterboden entfallen.