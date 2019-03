Rollator mit Brems-Assistent

Rollatoren sind keine simple Gehhilfe. In heutigen Modellen steckt viel intelligente Technik, die den Beeinträchtigungen des Nutzers angepasst werden kann.



Nicht nur altersbedingte Gangunsicherheiten, auch Krankheiten, Unfälle oder Operationen können ein Grund sein, auf eine Gehhilfe zurückzugreifen. Manche Nutzer benötigen dann auch spezielle Unterstützung, die ihre individuellen Einschränkungen und Bedürfnisse berücksichtigt.



Rollatoren-Hersteller "Topro" bietet neben seinen universell einsetzbaren Modellen auch spezielle Lösungen für besondere Mobilitätsbedürfnisse und präsentiert diese nun auf der internationalen Fachmesse "Expolife" in Kassel.



Für Personen mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson und Demenz oder nach einem Schlaganfall wurde der "Troja Neuro" entwickelt. Dieser spezielle Rollator ist mit einem besonderen Bremssystem ausgestattet, bei dem der Rollator dauerhaft gebremst wird, ohne dass der Nutzer dafür an den Bremshebeln ziehen muss. So kann der Rollator nicht ungewollt wegrollen. Er muss stattdessen aktiv "gestartet" werden, wenn der Nutzer gehen möchte.



Menschen, die nur noch kurze Strecken gehen können oder Personen mit stark variierender Tagesform, wie etwa bei Multipler Sklerose, profitieren vom 2-in-1-Rollstuhl-Rollator Rollz Motion. Dieser Hybrid-Rollator lässt sich mit wenigen Handgriffen vom Rollator zum Rollstuhl umbauen und bietet so immer das Maß an Unterstützung, das gerade notwendig ist.



Für die moderne Bewegungstherapie in Kliniken und Reha-Einrichtungen wurde der Gehwagen "Taurus" entwickelt. Er wird eingesetzt, wenn es um die Therapie von Gangeinschränkungen und Gangunsicherheiten in Kombination mit einer eingeschränkten Rumpfstabilität geht. Das kann akut sein nach einem Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma, bei Parkinson oder Multipler Sklerose oder auch bei Gleichgewichtsproblemen.



Hilfreich ist die Technik auch zur Entlastung von Oberkörper, Rücken oder Knie sowie nach Operationen oder einer schweren Verletzung. Der "Taurus" hilft bereits beim Aufstehen vom Bett oder Stuhl. Mit dem Modell bietet der Hersteller eine vielseitige Gehhilfe an, die durch ihre hydraulische (Taurus H) oder elektrische (Taurus E) Höhenverstellung für jeden Nutzer individuell anpassbar ist.



Personen, die auf den Rollator angewiesen und dabei reiselustig sind, stehen immer wieder vor der Frage, wie der Rollator am besten transportiert wird. Für diese Klientel hat "Topro" den Reiserollator "Odyssé" entwickelt. Er lässt sich in zwei Dimensionen falten und erreicht damit ein besonders kleines Packmaß. So nimmt er kaum mehr Platz ein als eine Sporttasche und passt zusammen mit anderem Gepäck gut in den Kofferraum des Pkw oder in Gepäckfächer von Bus und Bahn.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 29.03.2019