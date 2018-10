Rollendes Kulturgut auf der Retro Classics Cologne

Ehrwürdige Veteranen, US-Straßenkreuzer, Youngtimer, exklusive Neo Classics-Gefährte, Zubehör und vieles mehr: Mit der Retro Classics Cologne geht vom 15. bis 18. November wieder der rheinische Ableger der weltweit größten Messe für rollende Kulturgüter, der Stuttgarter Retro Classics, an den Start.



In den Kölner Messehallen ist auf rund 40 000 Quadratmetern alles geboten, was die Herzen von Sammlern, Liebhabern und Oldtimer-Fans höher schlagen lässt. Erwartet werden mehr als 450 Aussteller und rund 1.500 Fahrzeuge. Weil sich am Volkstrauertag, dem Abschlusstag der Messe, die Tore erst um 13 Uhr öffnen, gelten bis zu 50 Prozent ermäßigte Eintrittspreise. Ansonsten herrscht aber ganz normaler Messebetrieb.

