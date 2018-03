Roller-Freunde tragen die Sonne im Herzen

Anzeige

Zeitenwende: Während Deutschland bei strammen Minusgraden bibbert, tragen die Roller-Freunde bereits die Sonne im Herzen. Kein Wunder, denn pünktlich zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März startet die Rollersaison 2018. Da muss das geliebte Zweirad natürlich fit gemacht werden für die erste Ausfahrt. Roller-Fans sollten dabei allerdings auch die passende Versicherung im Auge haben, damit der Fahrspaß ungetrübt ist.



Die Kfz-Haftpflichtversicherung für Moped, Roller und Mofa übernimmt Schäden, die durch das versicherte Fahrzeug gegenüber Dritten entstanden sind. Dazu gehören zum Beispiel verletzte Personen oder Sachbeschädigungen. Die Teilkaskoversicherung tritt bei Brand, Diebstahl, Naturgewalten, Glasbruch sowie Unfällen mit Tieren oder einem Kurzschluss an der Verkabelung in Kraft. Kleines Beispiel gefällig? Die Roller-Versicherung der Helvetia kann ab sofort online unter www.helvetia.de abgeschlossen werden und kostet ab 45 Euro je Versicherungsjahr.



Ein Tipp: Ob ein Moped richtig versichert ist, lässt sich an der Farbe des Kennzeichens ablesen. Und die Kennzeichen wechseln jedes Jahr ihre Farbe: 2017 waren sie schwarz, im Jahr zuvor grün. Ein korrektes Kennzeichen ist wichtig, denn ohne erlischt der Versicherungsschutz und man macht sich strafbar. Ab dem 1. März 2018 tragen die versicherten Fahrzeuge ein blaues Kennzeichen.



Wer seine Moped-Versicherung bei der Helvetia Versicherung Deutschland abschließt, bekommt innerhalb von 48 Stunden das blaue Nummernschild zusammen mit dem Versicherungsschein per Post zugeschickt, heißt es. Auch E-Bike- und Mofa-Versicherungen sind möglich. Nach Eingabe der Kunden- und Fahrzeugdaten wird der gewünschte Tarif gewählt. Eine Haftpflichtversicherung für Roller mit Höchstgeschwindigkeit bis 50km/h kostet einen 24-Jährigen beispielsweise 45 Euro. Schließt man zusätzlich noch eine Teilkaskoversicherung mit 150 Euro Selbstbeteiligung ab, beläuft sich die Prämie auf insgesamt 65 Euro pro Versicherungsjahr, teilen die Experten mit. Na dann: Da muss eigentlich nur noch der Frühling anrollen.