Rolls-Royce bringt Sternschnuppen ins Auto

Sternschnuppen unter dem Autohimmel. Das klingt ziemlich abgehoben - und exakt das ist es auch. Für die auf 55 Exemplare ausgelegte Wraith Luminary Collection haben die Techniker und Innen-Designer von Rolls-Royce sehr tief in ihr Schatzkästlein gegriffen. Glitzernder Nachthimmel samt Sternschnuppen inklusive.



Wenn der normale Rolls-Royce einfach nicht fein und exklusiv genug ist, dann muss ein individuell gestaltetes Bespoke-Modell her. Oder ein limitiertes Kollektionsfahrzeug. Marken-Chef Torsten Müller-Ötvös erklärt das so: "Der Wraith Luminary ist ein Fahrzeug für Sammler. Er verkörpert genau das, was die Marke Rolls-Royce ausmacht - nämlich fortschrittlich und wegweisend sowie der Gipfel für handgefertigten Luxus zu sein."



Das fängt beim Spezial-Lack in Sunburst Grey mit seinen Kupfertönen durch Metallpartikel in der Oberfläche an, reicht über die Radnaben in der Interieur-Lederfarbe Saddlery Tan bis zum vom Licht aus 176 LEDs hinterleuchteten Eichenholz im Innenraum. Aber das ist längst noch nicht genug der Exklusivität. Die Krönung des Ganzen ist der erwähnte "Starlight Headliner", die Dachinnenverkleidung, in die per Hand 1.340 Lichtleiter gewebt wurden, damit sie wie ein glitzernder Nachthimmel wirkt. Dazu gehören acht verschiedene Sternschnuppen, die wie zufällig über den Dachhimmel schießen. Allein für deren Konfiguration seien fast 20 Arbeitsstunden nötig, hat man bei Rolls-Royce nachgezählt.



Extrem zeitaufwendig sind auch die gewobenen Edelstahlfäden am Getriebetunnel und in den Türflächen. Die metallischen Fasern haben einen Durchmesser von 0,08 bis 0,19 Millimetern und werden in einem exakten 45-Grad-Winkel verflochten. "Allein die Fertigung dieser Elemente dauert drei Tage und erfolgt in einem Reinstraum", so die Auskunft der britischen BMW-Tochter.