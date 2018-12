Rolls-Royce: Ein Hochkaräter fährt vor

Einer der größten Rolls-Royce-Händler Europas sitzt in Köln. Darum ist die Edelkarossen-Dichte am Rhein sehr hoch. Jetzt glänzte das neue SUV der Marke, der Cullinan, in Schneeweiß vor dem Kölner Grandhotel Excelsior. Der Name des Hotels passt hochkarätig zum Fahrzeug. Denn der Cullinan ist nach dem größten Diamanten der Welt benannt. Und bis er 1905 entdeckt wurde, galt der "Excelsior" als größtes Exemplar unter den Königen der Edelsteine.



Im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung für Rolls-Royce-Kunden gestaltete das auf Diamanten-Investment spezialisierte Unternehmen Mohs 10 eine Ausstellung mit berühmten Steinen, darunter auch ein Diamant-Ring, den Richard Burton einst Liz Taylor schenkte - ein großer Klunker, der heute viele Millionen Euro wert sein soll, sagt Dominik Kuhnle, Besitzer von Mohs 10.



Sozialneid gebe es nicht, sagt Michael Gleissner, der General Manager des autorisierten Rolls-Royce-Händlers Procar Automobile. Die Leute würden staunen und sich freuen, wenn sie einen Rolls-Royce sehen. Seine Kunden hätten auch noch nie Vandalismus erlebt, wenn sie ihre Fahrzeuge mal am Straßenrand parken würden.



Jetzt soll der finanziell hochkarätigen Kundschaft der Cullinan schmackhaft gemacht werden. "Es gibt viele andere SUV, die technisch ebenfalls perfekt sind", so Gleissner. Doch der Cullinan sei zusätzlich eine wunderbare Sänfte und damit trotz der Gelände-Tauglichkeit ein typischer Rolls-Royce. Nun müssen das nur noch die Kunden genauso sehen.

