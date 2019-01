Rolls-Royce: Kunden wollen Exklusivität

Exklusivität und feinste Materialien gehören zur DANN von Rolls-Royce - kein Wunder also, dass das hausinterne Veredelungsprogramm "Bespoke" 2018 mehr Geld als je zuvor eingebracht hat. Nahezu jedes Fahrzeug, das 2018 in Goodwood entstanden ist, sei gezielt nach Kundenwünschen maßgefertigt worden, teilt die britische Luxus-Manufaktur mit. Jeder Rolls-Royce wird am Stammsitz in Goodwood, West Sussex, in Handarbeit gefertigt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 18.01.2019