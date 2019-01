Rolls-Royce schickt 2020 eine Hybrid-Yacht aufs Wasser

Hybrid ist angesagt, Diesel ist out - das gilt nicht nur für die Mobilität auf vier oder mehr Rädern, sondern auch bei Schiffen. Rolls-Royce und der britische Luxusyacht-Hersteller Sunseeker International zeigen jetzt ihre Interpretation des Öko-Kreuzers.



2020 wollen die beiden Unternehmen die erste Yacht mit MTU-Serienhybrid-Antriebssystem präsentieren. Einen Vorgeschmack gibt es auf der weltweit größten und international bedeutendsten Bootsmesse Boot Düsseldorf. Dort wird das neue Hybrid-Antriebssystem am Stand B61 in Halle 6 zu bestaunen sein.



Effizienz und die Verringerung der Geräuschemissionen seine bei modernen Schiffen ebenso wichtig wie Ausstattung und Größe und beeinflussten die Kaufentscheidung, teilen die Unternehmen mit. Bei dem neuen Hybridsystem hätten die Yacht-Eigner die Wahl zwischen vollelektrischem Zero-Emission-Betrieb bis hin zum Einsatz von zwei 12-Zylinder-Dieselmotoren. Diese MTU-Motoren der Baureihe 2000 leisten jeweils 1.432 kW/1.947 PS. Sind die Motoren offline, also im "Silent Mode", bei dem nur die Leistung der Batterien genutzt wird und laut Rolls-Royce pro Paar installierter Batterien 40 Minuten Antrieb und bis zu 120 Minuten Bordstrom ohne jegliche Emissionen möglich ist.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 16.01.2019