RSQ e-tron: Ein Audi als Hollywood-Star

Ein rein virtueller E-Audi als Kino-Star: Die Ingolstädter haben für den Animationsfilm "Spies in Disguise" das Konzeptauto RSQ e-tron entwickelt. Es ist der fahrbare Untersatz von Superagent und Hauptdarsteller Lance Sterling, gesprochen von Will Smith.



Mit Hologramm-Tacho und Stromantrieb soll der Audi RSQ e-tron demonstrieren, wie die mobile Zukunft aussehen könnte. "Sein Exterieur und Interieur haben die Audi-Designer in enger Zusammenarbeit mit der 20th Century Fox-Tochter Blue Sky Studios entworfen", so ein Firmensprecher. Dabei verfügt das Konzeptauto neben einem vollautonomen Fahrmodus und weiteren intelligenten Assistenzsystemen auch über ganz spezielle Features für Agenten.



Eigentlich schade: Schon jetzt steht fest, dass der RSQ e-tron ausschließlich virtuell bleiben und nur auf der Leinwand zu sehen sein wird.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 01.11.2018