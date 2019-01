Rundum sorglos mit der Premium-Tankkarte

Mit einem zusätzlichen Service für Firmenkunden will PSA-Tochter Free2Move Lease für weniger Aufwand beim Fuhrpark-Management sorgen. Deshalb umfasst die neue Total Card Tankkarte Premium Plus nicht nur den bargeldlosen Kauf von Kraftstoff, Schmierstoffen und Autowäschen an rund 4.500 Akzeptanzstellen in ganz Deutschland.



"In der monatlichen Servicepauschale von einem Euro sind darüber hinaus die Abrechnung auf Ist-Kosten-Basis enthalten sowie ein maximales Monatslimit von 500 Euro brutto", heißt es. Die Laufzeit werde der Leasing- oder Finanzierungslaufzeit angepasst.



Neben Bequemlichkeit für den Fahrer bietet die neue Karte den Fuhrparkmanagern eine einfachere Verwaltung der Belege und eine vollständige Kostenkontrolle. Und sie liefert einen Hebel, um auf einen ökonomischeren Fahrstil hinzuwirken: durch den direkten Vergleich von Verbrauch und Kilometerstand.

