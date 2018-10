Rundum-Sorglos-Paket für gewerbliche Leasingkunden

Opel macht gewerblichen Leasingkunden ein eindeutiges Angebot. Unter dem Namen "Free2Move Lease", einer Marke der PSA-Gruppe, sind die Rüsselsheimer ab sofort mit einem hauseigenem Full-Service-Leasing am Start. Dabei verspricht Opel ein Rundum-Sorglos-Paket zu "attraktiven Konditionen mit umfassenden Service-Leistungen".



Was bedeutet diese Offerte im Detail? Mit der Übernahme von Wartung und Verschleiß-Reparaturen, Reifenersatz, Kraftstoffmanagement, Versicherung sowie Schadenregulierung gibt es zum Kilometerleasing alle wesentlichen Fuhrparkleistungen als frei wählbare Service-Module aus einer Hand - in garantierter Herstellerqualität und einem flächendeckenden Servicenetz. Zunächst richtet sich das neue Angebot an Betreiber größerer Flotten mit Liefer- und Rahmenabkommen. Zum Jahreswechsel sollen die neuen Serviceprodukte dann allen gewerblichen Kunden und Fuhrparkbetreibern eröffnet werden, teilt der Hersteller mit.



"Free2Move Lease richtet sich an Unternehmen, die sich einen wirtschaftlichen Fuhrparkbetrieb wünschen, flexibel bleiben möchten sowie auf moderne, leistungsfähige und sparsame Fahrzeugmodelle setzen", sagt Opel-Deutschland-Chef Jürgen Keller. "Free2Move Lease und unsere aktuelle Fahrzeugpalette, einschließlich unseres Newcomers Opel Combo, bieten hier eine exzellente Kombination - bei einem attraktivem Preis-Leistungsverhältnis."



Auch der Handel könnte von dem neuen Full-Service-Leasing-Angebot profitieren. "Wir bereiten die Opel-Partner mit Free2Move Lease auf die Anforderungen von morgen vor und setzen einen wichtigen Wachstumsimpuls", erläutert Ludger Reffgen, Chef des Service-Leasings bei der Opel Bank. "Unsere Partner können nun ihr Flottengeschäft deutlich intensivieren. Das bedeutet gesteigerter Fahrzeugverkauf, mehr Service-Umsatz, mehr Vorteile auf dem Gebrauchtwagenmarkt sowie höhere Kunden-Loyalität."

