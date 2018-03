Sachs Franken Classic: kfz-betrieb verlost 1.600 Euro-Startplatz

Anzeige

Wenn vom 18. bis 20. Mai Oldtimer-Fans in ihren rollenden Schätzen die traditionelle Pfingstrallye in Angriff nehmen, scheinen die Uhren für einen kurzen Augenblick zurückgedreht. Die Rallye führt quer durch Franken, wartet mit verschiedenen Geschicklichkeits- und Zeitfahrten auf und lockt, mit einem eleganten Gala-Abend garniert, Oldtimer-Freunde von nah und fern. Die limitierten Startplätze haben einen Nennwert in Höhe von je 1.595 Euro - und genau solch einen begehrten Startplatz verlost nun das Fachmagazin "kfz-betrieb".



Bereits in den Vorjahren hatten "kfz-betrieb"-Leser die Chance, exklusive Startplätze zu gewinnen. Benjamin Schneider vom Autohaus Schneider in Heilbronn gewann 2017 ein Ticket, 2016 ging der Startplatz an Rainer Eck vom Mitsubishi-Autohaus Eck in Würzburg. Mit ihren Begleitungen und einem Panhard PL17 beziehungsweise einer Corvette C2 verbrachten sie spannende Rallye-Wochenenden.



Um an der diesjährigen Verlosung teilzunehmen, müssen Interessenten auf die Facebookseite www.facebook.com/kfzbetrieb gehen und dort ein Bild von sich und Ihrem Oldtimer online stellen. Alternativ kann das Bild auch per E-Mail an marcella.strassberger@vogel.de gesendet werden. Teilnahmeschluss ist der 3. April 2018.