Saisonkennzeichen: Sicher in den Winterschlaf

Wenn sich der Oktober dem Ende entgegenneigt, bedeutet das für Fahrzeuge mit Saisonkennzeichen in der Regel: Die Winterpause steht an, ab November ist bis zum Frühling erst einmal Schluss. Denn: Für die meisten Motorräder, Wohnmobile und Cabrios läuft Ende Oktober der günstigere Versicherungstarif ab. Die Versicherung ist auf diesen Zeitraum beschränkt, für die anschließende Zwischenzeit erlischt die Straßenzulassung. Zu erkennen ist die Geltungsdauer rechts im Nummernschild, wo beispielsweise oben die 04 (April) und unten die 10 (Oktober) eingeprägt ist.



"Ohne Straßenzulassung darf das Fahrzeug auf keiner öffentlichen Straße oder keinem öffentlichen Parkplatz abgestellt werden", sagt Thorsten Rechtien, Kraftfahrtexperte bei TÜV Rheinland. "Das Bußgeld und eventuell sogar Abschleppkosten sollten sich Fahrzeughalter ersparen." Vor allem bei einem Unfall ist dies mit schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen verbunden. Weitergehende Regressansprüche der Versicherung kommen dann möglicherweise noch hinzu.



Die Experten vom TÜV Rheinland haben für die Vorbereitung für den Winterschlaf noch Tipps parat: Bevor das Fahrzeug idealerweise in der Garage eingemottet wird, sollte es vor allem außen gewaschen werden. Die anschließende Politur und Hartwachs schützen den Lack. "Zum Abdecken der Karosserie sind Stofftücher besser geeignet als Kunststoffplanen, unter denen sich womöglich Schwitzwasser bilden kann", erklärt Rechtien. "Eine gut belüftete Garage ist der optimale Ort für den Winterschlaf eines Saisonfahrzeugs, weil dort keine Staunässe entstehen kann", so der TÜV Rheinland-Experte.



Bevor das Fahrzeug für einige Monate stillgelegt wird, empfiehlt sich, die Batterie abzuklemmen und auszubauen. Der Grund: Zahlreiche Steuergeräte im Auto verbrauchen auch bei Stillstand permanent Strom, was zur Tiefenentladung und zur nachhaltigen Schädigung der Batterie führen kann.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 17.10.2018