Salon Rétromobile: Bugatti zeigt zwei Ikonen

mid Groß-Gerau - Eine Ikone der Neuzeit: der Bugatti Veyron 16.4 mit der brutalen Power von 1.001 PS. © Bugatti

Auf dem Stand von Bugatti in Halle 1 des Pariser Salon Rétromobile sind vom 7. bis 11. Februar 2018 ein 1.001 PS starker Veyron 16.4 aus dem Jahr 2007 sowie ein Typ 57C Stelvio zu sehen. Die Ur-Version dieses Fahrzeugs, der Typ 57, wurde im Jahr 1934 erstmals auf dem Pariser Automobilsalon gezeigt und bis Kriegsbeginn in den Varianten 57, 57C, 57S und 57SC als einziges Modell in der Manufaktur

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 05.02.2018