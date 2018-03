Sanitär-Tabs: Hauptgewinn für mehr Sauberkeit

Anzeige

So schön es auch ist, seine freie Zeit unterwegs mit einem Reisemobil zu genießen - Wohlfühl-Atmosphäre kommt nur auf, wenn es auch in Sachen Sauberkeit stimmt, vor allem im Sanitärbereich. Nerviges Hantieren mit Flüssigreinigern gehört dabei inzwischen der Vergangenheit an. Denn immer mehr Reisemobilisten schätzen die Vorzüge praktischer Tabs für die Chemie-Toilette. So muss niemand mehr die Nase rümpfen.



Die Vorteile der Tab-Reiniger liegen auf der Hand: Sie sparen Platz, haben weniger Gewicht. Die PowerCare Tabs für den Abwassertank vom Komfortspezialisten Dometic zum Beispiel sind - bezogen auf dasselbe Abwassertank-Volumen - mehr als fünf Mal leichter als eine handelsübliche 2-Liter-Flasche Flüssigreiniger und die Packung ist nur halb so groß. Außerdem lassen sich die Tabs ganz einfach handhaben. Die Dosierung ist bei den Tabs schon vorgegeben, und beim Einfüllen kann praktisch nie etwas daneben gehen.



Pünktlich zum Auftakt der Reisemobil-Saison bietet Dometic bis zum 24. Mai 2018 mehr fürs Geld. Die PowerCare Tabs, die im Fachhandel erhältlich sind, bieten bis zum Stichtag 25 Prozent mehr Inhalt und einen Gewinn-Code. Bei Eingabe des Codes auf der Dometic Webseite lässt sich feststellen, ob ein Gewinn vorliegt. Mehr als 1.000 Preise sind bei der sogenannten "Tab-Lotto-Aktion" im Spiel - von der leistungsstarken Kompressor-Kühl- und Gefrierbox über thermoelektrische Bord-Bars für Reise, Picknick und Büro bis hin zu einem handlichen Gas-Checker, mit dem sich der Füllstand der Propangasflasche auf Knopfdruck feststellen lässt.



Auf zwei Gewinner wartet als Hauptpreis zwei Wochen Gratis-Urlaub auf einem der Campingplätze von LeadingCampings. Die Teilnahmebedingungen für die Tab-Lotto-Aktion sind unter www.dometic.com veröffentlicht zu finden.