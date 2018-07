Sauber-Diesel für den Dacia Duster

Anzeige

Deutschlands preiswertestes SUV bekommt zeitgemäß saubere Diesel. Die neuen Selbstzünder im Dacia Duster verfügen über SCR-Katalysatoren, die Stickoxide in Wasser und Stickstoff verwandeln. Angeboten werden die neuen Motoren unter dem Namen "Blue dCi" in zwei Leistungsstufen ab 13.700 Euro.



Der schwächere Diesel-Duster bringt es auf 95 PS und wird ausschließlich als Fronttriebler angeboten. Die Version mit 115 PS gibt es mit Frontantrieb ab 15.900 und mit Allradantrieb ab 17.800 Euro. Die 2WD-Versionen sind ab sofort bestellbar, die mit 4WD "folgen zu einem späteren Zeitpunkt", so ein Dacia-Sprecher. Die neuen Motoren sollen schrittweise auch in die übrigen Dacia-Modelle eingebaut werden.