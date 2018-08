Saubere Scheibe: So machen Insekten keinen Stich

Im Kampf gegen die Insektenleichen auf der Windschutzscheibe und für guten Durchblick sollten Autofahrer nicht mit Flüssigkeit sparen - mindestens drei Wischbewegungen sollten mit Sprühstrahlen unterstützt werden, so der TÜV Süd.



Wer aber mit dem Frostschutz vom Winter für freie Sicht sorgen will, erzeugt damit nur einen dicken Schmierfilm. Das Mittel entfernt die Insektenleichen nämlich nicht, es verteilt sie nur. Denn nur der Sommer-Zusatz enthält Stoffe, die Insektenleichen aufweichen und lösen.



Weil die Wischblätter stark unter dem Einsatz als Insektenentferner leiden, empfehlen die TÜV-Süd-Experten zur Schonung die Reinigung von Hand mit einem Fliegenschwamm. Grundsätzlich raten die Profis zu Wischerblättern renommierter Marken. Der höhere Preis zahle sich in der Regel über die längere Lebensdauer aus.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 20.08.2018