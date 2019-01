Sauberer Abstauber: Neues Aggregat für den Dacia Duster

Dacia hat den Duster für 2019 fit gemacht und mit neuen Motorisierungen ausgerüstet. Ein neuer Turbobenziner ist in zwei Leistungsstufen zu haben.



Ab sofort ist der neue 1,3-Liter-Turbobenziner in den Varianten TCe 130 GPF und TCe 150 GPF bestellbar. GPF steht für "Gasoline Particulate Filter", es ist also ein Rußpartikelfilter an Bord. Beide Vierzylinder erfüllen die Norm Euro 6d-Temp.



Der Einstiegspreis für den Dacia Duster 2WD mit dem neuen TCe 130 GPF beträgt 15.550 Euro. Den TCe 150 GPF gibt es zunächst nur im Sondermodell Duster Adventure, ab 18.900 Euro. Dacia gibt für beide Varianten einen Verbrauch von 6,0 Liter je 100 Kilometer sowie einen Schadstoffausstoß von 138 Gramm CO2 für jeden gefahrenen Kilometer an.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 07.01.2019