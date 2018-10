Sauberes Update für den Audi R8

Ab nächstem Jahr rollt der Audi R8 nochmals deutlich angeschärft auf die Piste. Außer der Optik haben die Spezialisten von Audi Sport auch das Innenleben von Coupé und Spyder überarbeitet. Und zwar in Richtung stärker und schneller. Noch viel wichtiger: Auch die Abgase wurden gesäubert.



So legte die Leistung des Basis-V10-Saugers von 397 kW/540 PS auf jetzt 419 kW/570 PS zu, das Drehmoment wuchs um zehn auf 550 Newtonmeter. In 3,4 und 3,5 Sekunden (Spyder) geht es auf 100 km/h, die Spitze liegt bei 324 und 322 km/h. Beim jetzt 456 kW/620 PS statt bisher 449 kW/610 PS starken R8 V10 performance quattro mit 580 statt 560 Newtonmeter geht es noch ein bisschen flotter: Sprintzeiten 3,1 und 3,2 Sekunden, 331 oder 329 Spitze. "Die beiden V10-Sauger mit 5,2 Liter Hubraum erhalten einen Partikelfilter für wirkungsvollere Emissionsreduktion", heißt es bei den Ingolstädtern, nachdem der R8 im Zuge der WLTP-Umstellung zwischenzeitlich gar nicht mehr bestellbar war.



Die Fahrwerks-Techniker haben Überstunden gemacht, um Stabilität und Präzision zu optimieren. Sowohl die elektromechanische Servolenkung als auch die optionale Dynamiklenkung wurden neu abgestimmt, beim Spitzenmodell kamen die Fahrprogramme Dry, Wet und Snow neu dazu. Das ESP wurde so weiterentwickelt, dass der R8 jetzt aus Tempo 100 1,5 Meter früher zum Stillstand kommt als bisher, aus 200 km/h sind es bis zu fünf Meter. Serienmäßig sind 19-Zöller montiert, optional gibt es auch 20-Zoll-Räder.



Der Singleframe-Kühlergrill, Kennzeichen aller aktuellen Audis ist, wen wundert's, noch breiter und flacher ausgefallen, weitere optische Veränderungen sorgen zusätzlich dafür, dass der R8 noch markanter auf der Straße steht. Je nach Motorisierung kann der Käufer unter drei Exterieurpaketen wählen, die unterschiedliche Akzente am Frontsplitter, den Schwellerleisten und am Diffusor setzen. Und auch das Interieur erfuhr ein Update.



Mit dem Verkaufsstart Anfang 2019 und der Markteinführung im Laufe des ersten Quartals müssen sich die R8-Fans auch an neue Modellbezeichnungen gewöhnen. Aus den R8 Coupé/Spyder V10 werden die R8 Coupé/Spyder V10 quattro-Modelle, die Audi R8 Coupé/Spyder V10 plus heißen jetzt Audi R8 Coupé/Spyder V10 performance quattro - in Anlehnung an die stärksten RS-Modelle von Audi Sport. Preise nennt Audi aktuell noch nicht. Zuletzt kostete das Coupé ab 166.600, der Spyder ab 179.000 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 24.10.2018