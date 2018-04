Sayonara: In dieser Schatzkammer geht die Sonne auf

Anzeige

Der Winterschlaf ist vorbei: Am 7. April 2018 macht die Toyota Collection wieder die Tore auf. Von 10 bis 14 Uhr bietet die Fahrzeugsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland in Köln bei freiem Eintritt eine "spannende Zeitreise voller automobiler Erinnerungen und Emotionen", so der Importeur.



Neu ausgestellt wird beispielsweise ein chromglänzender Toyota Century mit Zwölfzylinder-Motor. Eine seit über 50 Jahren größtenteils in Handarbeit gefertigte Luxus-Limousine, die Fans als "ewiger Kaiser" bezeichnen. Ein weiterer Neuzugang ist die Supra MK IV, der Supersportwagen dient angehenden Motorsportprofis aus Japan als Testfahrzeug auf dem Nürburgring. Die meisten der rund 70 Fahrzeuge laden auch zum Probesitzen ein, denn Einsteigen ist grundsätzlich erlaubt und erwünscht.