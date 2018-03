Schaeffler-Bilanz: Investition in die Zukunft

Anzeige

Autozulieferer Schaeffler hat im Geschäftsjahr 2017 den Umsatz auf 14,0 Milliarden Euro gesteigert. Das entspricht nach Angaben des Weltkonzerns einem Wachstum von 5,9 Prozent. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten lag 2017 bei 11,3 Prozent gegenüber 12,7 Prozent im Jahr zuvor. Der Rückgang ist vor allem auf die Aufwendungen für das Zukunftsprogramm "Agenda 4 plus One" zurückzuführen, heißt es. Gleichwohl stieg das Konzernergebnis um rund 14 Prozent auf 980 Millionen Euro (Vorjahr: 859 Millionen Euro) und erreichte damit den höchsten Wert in der Geschichte der Schaeffler Gruppe.



"Die Schaeffler Gruppe hat 2017 mehr investiert als je zuvor. Diese Investitionen unter anderem im Rahmen unseres Zukunftsprogramms ,Agenda 4 plus One' sichern weiteres, profitables Wachstum und die Wertsteigerung des Unternehmens", sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. Das sei zugleich die Basis, um das operative Ergebnis vor Sondereffekten auf den langjährigen Durchschnitt von 12 bis 13 Prozent zurückzubringen und die für 2020 gesetzten finanziellen Ambitionen zu erreichen.