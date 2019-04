Schaeffler wechselt in der DTM von Audi zu BMW

Wechsel innerhalb der DTM: In der neuen Saison der Tourenwagen-Rennserie wird erstmals ein BMW in den Farben von Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler unterwegs sein. Das Rennauto des zweimaligen Meisters Marco Wittmann ist in dem Grün-Weiß des Unternehmens aus Herzogenaurach am Start. Schaeffler wird im Rahmen einer langfristig angelegten Zusammenarbeit neuer Premium-Partner des Münchner Autobauers in der DTM.



Zuvor war seit 2011 in jedem Jahr ein Audi des Teams Phoenix in den markanten Schaeffler-Farben gefahren. Martin Tomczyk und Mike Rockenfeller hatten damit 2011 und 2013 den DTM-Titel gewonnen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 08.04.2019