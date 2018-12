Schau mir in die Augen Kleiner

Das ungleiche Duell zwischen David und Goliath fasziniert die Menschen seit jeher. Vor allem im Sport drücken die Fans gerne dem Außenseiter, dem Underdog, die Daumen. Und wenn der Kleine den Großen besiegt, klopfen sich viele vor Schadenfreude gerne auf die Schenkel. Doch wie sieht das eigentlich in der Auto-Welt aus? Das wollte jetzt der Motor-Informations-Dienst (mid) wissen und hat zwei Fahrzeuge zum exklusiven Foto-Shooting geladen.



Ein schneeweißer Cadillac Escalade in der Platinum Ausstattung und ein pechschwarzer Mini One treten zum ungleichen Kräftemessen an. Aber keine Sorge: Es geht weder um ein verrücktes Wettrennen noch um ein Tauziehen mit Abschleppseil. Vielmehr sollen die beiden Fahrzeuge auf einem Laufsteg in Mutter Natur die automobile Vielfalt dokumentieren.



Allein schon, wenn sich der bullige Cadillac vor dem zierlichen Mini aufbaut, halten zahlreiche neutrale Beobachter dieses Schauspiels die Luft an. Es scheint so, als wolle der Goliath aus den USA den britischen David verschlingen. Könnte er vermutlich auch - wenn er nur dürfte. Doch der Mini lässt sich nicht einschüchtern und schaut dem Cadillac tapfer in die Augen.



Doch irgendwie scheint es, als blicke das US-Dickschiff ein wenig hochnäsig auf den zierlichen Briten hinab. Vielleicht liegt das einfach nur an den Maßen des Escalade - und die sind in der Tat imposant. So ist das siebensitzige Maxi-SUV 5.179 Millimeter lang, der Mini ist um mehr als einen Meter kürzer geraten (3.982 Millimeter). In der Höhe überragt der Escalade mit 1.896 Millimetern den Mini um fast einen halben Meter (1.425 Millimeter).



Auf der Waage werden die Unterschiede noch deutlicher. Der Mini bringt es auf ein Leergewicht von 1.150 Kilogramm - das ist gar nicht so schlecht für einen Zwergen-Aufstand. Doch gegen den Escalade wirkt der Kult-Wagen wie ein Ding aus einer anderen (Auto)-Welt. Der US-Riese kommt auf ein Leergewicht von stattlichen 2.635 Kilogramm - da läuft nicht nur einem Mini der Angstschweiß über die kleine Haube.



Der Leistungsvergleich entbehrt natürlich jeglicher Fairness und ist deshalb auch nur als lustiges Zahlenspiel zu verstehen. Der Escalade holt aus seinem mächtigen 6,2-Liter-V8-Motor 313 kW/426 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 610 Newtonmeter zur Verfügung. Der Mini-Dreizylinder leistet immerhin 75 kW/102 PS, das Drehmoment liegt bei 180 Newtonmeter.



Und dennoch kann der Mini in einer Disziplin einen Überraschungserfolg verbuchen: Denn der David erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 195 km/h. Damit macht er dem Goliath eine lange Nase, da der Escalade bei 180 km/h abregelt. Beim Preis trennen beide Automobile erwartungsgemäß Welten: Für die knapp 120.000 Euro, die man für den Escalade hinblättern muss, gibt es sechs Mini One.



Auch wenn unser Brite das ungleiche Duell um Längen verliert, so ist er am Ende doch der Sieger der Herzen. Und spätestens bei der Parkplatzesuche würde sich auch so manch stolzer Escalade-Fahrer wünschen, am Steuer eines Mini zu sitzen. Gerade im weihnachtlichen Trubel drehen Besitzer großer Limousinen und SUV vor allem in Deutschlands Innenstädten im wahrsten Sinne am Rad. In diesem Sinne: Allen Autofahrern ein gutes Gelingen.



Ralf Loweg / mid

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 21.12.2018