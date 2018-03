Schick in Schale: Fiat 500 Collezione

Anzeige

Schon die verfügbaren Lackierungen zeigen, dass Fiat mit dem Sondermodell 500 Collezione eine "Hommage an eine automobile Ikone" im Sinn hat: Taormina Elfenbein, Gelato Weiß und Dipinto di Blu Blau Metallic stehen ebenso zur Auswahl wie die Bicolore-Varianten Primavera und Acquamarina. Die Preisliste beginnt bei 15.890 Euro.



Neben den exklusiven Karosseriefarben gehören beim Collezione, der als Limousine und Cabrio angeboten wird, diverse Chromelemente, 16-Zoll-Leichtmetallräder im Doppelspeichen-Design, graue Sitzbezüge mit Paspeln in Elfenbein und das Entertainmentsystem Uconnect der neuesten Generation mit 5-Zoll-Bildschirm zum Serienstandard. Optional ist eine Highend-HiFi-Anlage von Beats Audio mit 440 Watt Musikleistung, sechs Lautsprechern und einem Subwoofer im Kofferraum zu haben. Zur Wahl stehen fünf Motoren mit 69 bis 105 PS, die teilweise auch mit der Fünfgang-Dualogic-Automatik kombiniert werden können. Auch eine Version mit Autogas-Antrieb bietet Fiat an.