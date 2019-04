Schicke Sondermodelle

Zum 100. Firmen-Geburtstag spendiert Citroën dem Kleinwagen C1 zwei Sondermodelle: Urban Ride und Origins. Das robuste, sportliche Design des Citroën C1 „Urban Ride“ wird durch die Außenspiegelgehäuse in Lipizan-Weiß, die Radkastenverbreiterungen in Schwarz sowie spezielle Sticker „Urban Ride“ am Heck und an den Türen betont. Die Jubiläumsedition Origins wird nun um den C1 ergänzt. Der Kunde kann zwischen vier eleganten Außenlackierungen wählen. Der Citroën C1 Origins ist exklusiv für die geschlossenen Varianten als Drei- und Fünf-Türer verfügbar. mid/Bild: PSA

