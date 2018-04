Schöner Wohnen mit Mini

Anzeige

Dass Autobauer immer wieder Wege abseits befestigter Straßen beschreiten, ist hinlänglich bekannt. Ob Boote, Fahrräder oder Kleidung - im Programm der Hersteller finden sich nicht nur Autos. Mini glänzt auf der Messe Salone del Mobile in Mailand jetzt mit einem innovativen Wohnkonzept.



Genauso wie die Autos von Mini für zahlreiche Individualisierungsmöglichkeiten bekannt sind, ist auch die Wohn-Installation "Mini Living - Built by all" so angelegt, dass Bewohner den Wohnraum frei nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten können und der Mensch immer im Mittelpunkt steht. Und das alles auf kleinem Raum - wo wieder die Parallele zum Kernprodukt der Marke zu erkennen ist. Auf der Messe können die Besucher selbst zu Architekten werden und ihre Wohn-Ideen an Modellen verwirklichen.



Die Installation ist vom 17. bis 22. April 2018 auf dem Salone del Mobile in der Via Tortona 32 in Mailand, Italien, zu sehen.