Schummel-Software: Daimler-Veto beim Vito

Auch Autobauer Daimler hat nach Ansicht des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bei einigen Diesel-Fahrzeugen eine illegale Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung verwendet. Das KBA habe einen Rückruf des Transporter-Modells Vito mit 1,6-Liter-Motor und der Abgasnorm Euro 6 angeordnet, teilte Daimler mit. Betroffen sind laut Automobilwoche 1.372 Fahrzeuge in Deutschland und 4.923 in anderen Ländern weltweit.



Daimler selbst spricht von zwei Funktionen in der Motorsteuerung des Fahrzeugs, die nicht den geltenden Vorschriften entsprechen. Diese Funktionen seien Teil eines komplexen Abgasreinigungssystems, das eine robuste Abgasreinigung bei unterschiedlichen Fahrbedingungen und über die Nutzungsdauer eines Fahrzeugs sicherstellen soll, heißt es. Für das Bestehen des maßgeblichen Test-Zyklus NEFZ seien die in Frage stehenden spezifischen Programmierungen nicht erforderlich, teilt der Stuttgarter Autohersteller mit.



Daimler will gegen den Bescheid des KBA Widerspruch einlegen. Falls erforderlich werde das Unternehmen die strittige Rechtsauslegung auch vor Gericht klären lassen. "Unabhängig von der rechtlichen Klärung des Sachverhaltes wird Daimler weiterhin vollumfänglich mit den Behörden kooperieren", heißt es. Daimler werde nach Freigabe des KBA die in Frage stehenden Programmierungen durch ein Software-Update aktualisieren. Der Vito sei zudem Teil der angekündigten Service-Maßnahme mit Software-Updates für über drei Millionen Mercedes-Benz-Fahrzeuge, mit denen das Emissionsverhalten verbessert werde.



Daimler will die Kunden informieren, sobald das Update vorliegt. Die Maßnahme soll kostenlos durchgeführt werden.