Schwede als Frauen-Liebling

Der Volvo XC40 liegt hoch in der Gunst der Damenwelt: Das kompakte SUV erhält den Titel "Women's World Car of the Year 2018". Eine internationale Jury aus Automobil-Journalistinnen hat den Volvo XC40 dazu gewählt. 34 Jurorinnen aus 27 Ländern kürten das schwedische Modell zur besten automobilen Neuerscheinung des Jahres. In zwei geheimen Abstimmungsrunden setzte sich der Volvo XC40 dabei gegen fünf Wettbewerber durch.



Der weltweit einzige Automobil-Award mit einer ausschließlich weiblichen Jury trägt der steigenden Bedeutung von Frauen als eigenständiger Kundengruppe sowie ihrem Einfluss auf die Kaufentscheidung Rechnung. Kriterien, die Frauen beim Autokauf anlegen, geben daher auch bei der Wahl zum Frauenauto des Jahres den Ausschlag: Dazu gehören Sicherheit, Preis-Leistung, Erscheinungsbild, Stauraum, Kinderfreundlichkeit, Fahrkomfort und Umwelteigenschaften, aber auch Farbauswahl und - Sex-Appeal.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 13.11.2018