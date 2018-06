Schweden treiben es bunt und rockig

Anzeige

Volvo trägt dick auf - und laut: Kein Geringerer als der weltweit renommierte Graffiti-Künstler René Turrek präsentiert auf dem neuen kompakten SUV des schwedischen Herstellers erstmals ein Graffiti mit Soundlack, der im Rhythmus von Musik aufleuchtet. "Swedish Colours" hat René Turrek sein neues Kunstwerk getauft.



Die Farben der schwedischen Nationalflagge - blau und gelb - prägen das einzigartige Design des Volvo XC40. Allerdings nur auf einer Seite, denn einmalig ist auch das von Turrek entwickelte "Two-Face"-Design: Eine Seite bleibt weiß, eine wird vollständig von einem Artwork geziert. "Für mich sind beide Seiten ein Kunstwerk", sagt Turrek. "Hier der Volvo XC40, wie er ist, mit seinen einzigartigen Konturen, dort der Volvo XC40, wie ich ihn sehe." Er habe sich bei der Arbeit an dem formschönen Auto von seiner Intuition leiten lassen, Regeln über Bord geworfen und sei einzig der Optik gefolgt.



Aus dieser Arbeitsweise heraus hat René Turrek schließlich ein Experiment gewagt: den Einsatz eines neuen Speziallacks, der auf den Beat von Musik reagiert. Teile des Lacks erstrahlen im Rhythmus jeglicher interner und externer Soundquellen und erzeugen eine eindrucksvolle "Flash-Light-Show". Der Künstler setzt sein Werk darüber hinaus in den sozialen Medien und auf diversen Online-Plattformen unter #bedifferentxc40 für Volvo in Szene.