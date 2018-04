Seat Arona: Probefahrt per Prime Now

Anzeige

Die Probefahrt direkt und ohne lästige Anfahrt von Zuhause - diesen Service bieten Seat und Prime Now jetzt an den vier Nach-Oster-Wochenenden in Berlin, ab Mitte Mai auch in München. Dabei können Interessenten den Arona intensiv ausprobieren, ein Autoexperte auf dem Beifahrersitz beantwortet währenddessen alle Fragen.



Die Buchung einer Probefahrt zum gewünschten Zeitpunkt am Wunsch-Wochenende lässt sich unter amazon.de/seat mit dem Smartphone durchführen. "Prime Now ermöglicht es uns, den Kunden ganz einfach und bequem dieses tolle Fahrerlebnis an die Haustür zu liefern", so Stefan Gundelach, Leiter Marketing bei Seat Deutschland.