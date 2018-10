Seat Ateca und die Lust aufs Abenteuer

Der spanische Autobauer Seat hat eine Werbekampagne rund um das Modell Ateca gestartet. Sie soll die Abenteuerlaune der Zuschauer steigern - und natürlich auch Lust auf das SUV machen. Die Spots laufen täglich zur Primetime um 20.30 Uhr und halten eine immer wieder neue Überraschung bereit. Die Kampagne läuft zunächst auf allen reichweitenstarken TV-Kanälen, bevor sie in anderen Medien wie auf digitalen Plattformen veröffentlicht wird.



"Wie können wir jeden Tag einzigartig machen?" Diese Frage soll der Ateca als idealer Alltags-Begleiter beantworten, sagt Giuseppe Fiordispina, Leiter Marketing bei Seat Deutschland. "Mit dieser Kampagne zeigen wir, wie der Ateca mit seinen vielseitigen technischen Helfern die Alltagsroutine, die rund 80 Prozent unserer Zeit in Anspruch nimmt, jeden Tag aufs Neue in etwas Wunderbares verwandelt."



An jedem Wochentag wird ein anderer Spot für den Ateca ausgestrahlt - alle drehen sich jedoch um dasselbe Thema: den Alltag. Dabei spricht das Kreativkonzept die Motivation der Menschen an, jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Die Spots zeigen verschiedene Herausforderungen, die die tägliche Routine verändern und somit jeden Tag einzigartig machen. Die Locations sind handverlesen - romantische Orte rund um die Metropolen Barcelona und Madrid. Vielleicht wird ja jemand schwach.

