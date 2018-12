Seat führt einen Tanz auf

Der spanische Autobauer Seat mischt sich unter die Tänzer. Die VW-Tochter geht auf diese Weise mit seiner Musikstrategie einen Schritt weiter: Im Rahmen der Kooperation mit "Masters of Dance" will sich das Unternehmen in die Herzen seiner Zielgruppe tanzen.



Es handelt sich dabei um ein völlig neues Format, denn bei dieser Tanzshow, die als fünfteilige Sendereihe auf ProSieben startet, suchen vier der bekanntesten Master den besten Tänzer Deutschlands. Im direkten Vergleich stellen sich die Tänzerinnen und Tänzer in Auditions den vier Tanz-Meistern vor.



Außerdem präsentiert Seat stolz Nikeata Thompson - eine der vier Dance Masters der Show - als neue Markenbotschafterin. Tanzen ist für die Britin ein elementarer Bestandteil des Lebens: "Tanzen ist für mich etwas sehr Persönliches und ich fühle mich einfach großartig dabei", sagt Thompson. Beim Tanzen könne sie richtig loslassen.



"Urbaner Lifestyle, Dynamik und Jugendlichkeit sind der Kern der Marke Seat", sagt Marketing-Leiter Giuseppe Fiordispina. "Das unterstreicht Seat regelmäßig mit seinen kontinuierlichen Kooperationen mit den größten Musikfestivals und durch Kooperation mit den beliebtesten Musik-Shows im deutschen Fernsehen."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 13.12.2018