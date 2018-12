Seat-Markenbotschafter: Da ist Musik drin

Wenn es um Werbung geht, trifft Seat vor allem bei der jüngeren Zielgruppe den richtigen Ton. Was liegt da näher, als prominente Musiker ins Team zu holen? Und deshalb startet der Autobauer jetzt mit neuen Markenbotschaftern durch.



Die Hip-Hop-Band "Die Fantastischen Vier" ("Fanta 4") und Sänger Mark Forster stehen ab sofort gemeinsam mit dem Hersteller auf der großen Show-Bühne. Die Kooperation sei eine der maßgeblichen Aktivitäten der #SEATsounds Musikstrategie, teilt die spanische VW-Tochter mit.



"Auf diesem Wege möchte ich die Fantastischen Vier und Mark Forster als unsere neuen Markenbotschafter ganz herzlich in der Seat-Familie willkommen heißen. Als Persönlichkeiten und Musiker sind sie echte Marken, passen somit perfekt zu Seat und sprechen die gleiche junge Zielgruppe an wie die Marke. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Bernhard Bauer, Geschäftsführer von Seat Deutschland.



Die neuen Markenbotschafter sind Teil der Seat-Musikstrategie. Darin enthalten sind schon jetzt so bekannte Events wie das Lollapalooza in Berlin, Stockholm, Paris, die drei TV-Shows "The Voice of Germany", "Sing meinen Song" und "Masters of Dance" sowie das Reeperbahn Festival. Hintergrund für die musikalischen Aktivitäten: Seat hat nach eigenen Angaben branchenweit die jüngsten Autofahrer. Und deshalb sei man natürlich genau dort, wo sich die jungen Leute aufhalten: auf Festivals oder eben den Konzerten von Die Fantastischen Vier und Mark Forster. Frei nach dem Motto: Musik ist Trumpf.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 21.12.2018