Seat Minimó: Eine Vision für die Stadt

In den Städten wird es immer voller. Alternativen zum bisher üblichen Individualverkehr müssen her. Seat zeigt jetzt mit dem Minimó, wie die Zukunft aussehen könnte. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona wurde der Hoffnungsträger jetzt enthüllt.



Der vollelektrische Zweisitzer bietet vergleichsweise viel Platz auf einer minimalen Grundfläche, vollen Wetterschutz und diverse Sicherheits- und Konnektivitäts-Lösungen. Er ist bereits für das autonome Fahren der Stufe 4 ausgelegt - könnte also Carsharing-Angebot seinen Nutzer bei Bedarf auch mal zuhause abholen.



Der Akku ist auf eine Reichweite von rund 100 Kilometern ausgelegt und macht Schluss mit einem der größten Probleme der E-Fahrzeuge: Weil er sich in Sekundenschnelle auswechseln lässt, entfallen lästige Ladepausen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 25.02.2019