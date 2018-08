Seat setzt auf Alexa

Anzeige

Seat koppelt seine Fahrzeuge Modell für Modell mit dem Amazon-Sprachdienst Alexa. Damit lassen sich auf Knopfdruck und weitestgehend ablenkungsfrei etwa Termine planen, einkaufen, Musik abspielen, zu Points of Interest navigieren, individuell zugeschnittene News in Echtzeit abrufen oder der nächstgelegene Seat-Händler finden.



Über die Android-Version der Media Control-App von Seat, die Alexa enthält, ist der Sprachdienst aktuell für Ibiza, Leon und Ateca und ab Ende August in Verbindung mit dem WLAN-fähigen Mediasystem auch für den Arona erhältlich. Die Installation ist einfach: Dazu muss nur die App aus dem Android PlayStore heruntergeladen und mit dem Fahrzeug verknüpft werden - schon kann's losgehen.