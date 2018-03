Seat zeigt Ikonen auf der Techno Classica

Anzeige

Seat ist auf der Techno Classica in Essen (21. bis 25. März 2018) mit eher kleinen, aber besonders feinen Schaustücken vertreten. Die spanische VW-Tochter zeigt mit drei Exponaten, wie sie sich die Pflege ihrer automobilen Vergangenheit vorstellt.



Am spannendsten für die Besucher dürfte ein spezielles Exemplar des 600 Comercial, also der Nutzfahrzeug-Variante des Kleinwagens, sein. Es handelt sich um einen echten Scheunenfund im Originalzustand. Nur rund 18.000 Exemplare davon wurden gebaut, zu erkennen sind sie an den Metallplatten statt der hinteren Seitenscheiben.



Wie das völlig vergammelte Wrack einmal aussehen könnte, wenn es von Coches Históricos, dem werkseigenen Restaurierungsteam von Seat, wieder freigegeben wird, zeigt eine kleine automobile Ikone neben dem Comercial, ein grün lackiertes Exemplar eines frühen Seat 600 von 1957. Der ist nach einem einjährigen Aufenthalt in der Historien-Intensivstation fast besser als neu - ein echtes Schmuckstück. Außerdem zu sehen: ein Seat 600 Formichetta, also ein seltener kleiner Kastenwagen der Marke.