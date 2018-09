"Seating tomorrow": So komfortabel wird die Zukunft

Die Zukunft der Mobilität soll autonom sein. Vor allem aber soll sie komfortabel sein. Autonomes Fahren steckt zwar noch in den Anfängen, dafür gibt es bereits reichlich Konzepte für neue Sitzerlebnisse, wenn der Autopilot irgendwann einmal das Fahren komplett übernimmt. Recaro Commercial Vehicle Seating präsentiert jetzt auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018 das Konzept "Seating tomorrow".



"Wir geben auch Antworten auf eine der kritischsten Herausforderungen im Transportgewerbe, den Fahrermangel. Mit unserem Fokus auf Komfort, gesunderhaltende Sitzqualität und exzellente Ergonomie positionieren wir den Fahrersitz als hochwertigen Arbeitsplatz, der auch neue Nutzungsanforderungen innerhalb der Kabine erfüllt", sagt Dr. David Herberg, Executive Director Commercial Vehicle Seating beim Sitzhersteller Adient.



Adients Premium-Marke Recaro zeigt in Hannover den Demonstrator "Seating tomorrow", der aus Fahrer- und Beifahrersitz besteht und die Kabinensituation mittels eines angedeuteten Cockpits simuliert. Der Sitz hat Komfort-Features wie längseinstellbare Armlehnen und verschiedene Massageprogramme. Neben der Fahrposition sind auf Knopfdruck zwei weitere voreingestellte Positionen anwählbar: In der Relaxposition lässt sich der Fahrersitz um 45 Grad zur Beifahrerseite drehen und wird so beispielsweise zum komfortablen Arbeitsplatz, an dem der Fahrer in entspannter Haltung ein Laptop nutzen oder kommunizieren kann. Die Lehne des Beifahrersitzes lässt sich ergänzend umklappen und in eine ebene Ablagefläche verwandeln.



In der Ruheposition kann der Fahrersitz um weitere 45 Grad zum Beifahrersitz gedreht werden, zusätzlich lässt sich in dieser Einstellung die Lehne weit nach hinten neigen. In der Kombination wird aus dem ebenfalls gedrehten und geklappten Beifahrersitz eine komfortable Beinauflage - damit entsteht eine bequeme Ruheliege, die durch ein zusätzliches (abnehmbares) Leder-Kopfkissen individuell anpassbar ist. Sowohl die Relax- als auch die Ruheposition können ausschließlich bei abgestelltem Lkw-Motor genutzt werden. Der Fahrersitz ist außerdem in der Lage, Vitalwerte des Fahrers zu erfassen: Über Sensoren können in der Messeanwendung zum Beispiel Herzschlag und Bewegungsfrequenz im Sitz gemessen werden. In kundenspezifischen Anwendungen könnten diese Daten beispielsweise mit Mobilisations- und Massageprogrammen gekoppelt werden, um Ermüdung gezielt entgegenzuwirken. Zwei Bedienkonzepte gibt es: Zum einen kann der Demonstrator über einen Tablet-Computer gesteuert werden, als zweites Bedienkonzept hat Recaro ein intuitives Ein-Hand-Bedienelement entwickelt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.09.2018