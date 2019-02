Sechs Sterne wandern nach Genf

Mercedes-Benz ist auf dem Automobilsalon in Genf mit sechs Modellen vertreten - vom CLA Shooting Brake bis zur Großraumlimousine. Mit dem CLA Shooting Brake präsentieren die Stuttgarter ein Fahrzeug, das mit sanft muskulös geschnittenem Heck für ein entscheidendes Plus an Funktionalität und Stauraum sorgt.



Erstmals der Weltöffentlichkeit zeigt sich auch das Concept EQV - die weltweit erste Großraumlimousine im Premium-Segment mit rein elektrischem Antrieb. In Genf zu sehen ist auch die Neuauflage der V-Klasse. Im Mittelpunkt stehen ein überarbeitetes Front-Design, die Einführung des Vierzylinder-Diesels OM 654 in unterschiedlichen Leistungsstufen - als V 300 d mit neuem Spitzenwert von 176 kW/239 PS, zudem das erstmals in der V-Klasse verfügbare 9G-Tronic Automatikgetriebe sowie neue Sicherheits- und Assistenzsysteme.



Weltpremiere feiert noch der überarbeitete Mercedes-Benz GLC. Wie seine Vorgänger kombiniert das SUV beste Fahreigenschaften auf und neben der Straße mit Geräumigkeit, Funktionalität und Komfort. Mit seiner breiten und sportlichen Optik, dem neuen Bedienkonzept inklusive MBUX und Gestensteuerung, modernsten Fahrassistenzsystemen und einer überarbeiteten Motorenpalette bietet der neue GLC mit das Beste, was die Sterne-Marke heute zu bieten hat.



Zwei weitere Weltpremieren geben in Genf einen Ausblick auf die Zukunft: Das Formula E Showcar verkörpert den Eintritt des Mercedes-Benz EQ Formel E Teams in die ABB FIA Formel E Meisterschaft ab der Saison 2019/20. Die Serie stellt die ideale Plattform dar, um die Leistungsfähigkeit der elektrischen Fahrzeuge der Technologiemarke EQ zu demonstrieren.



Die Marke Smart präsentiert mit dem Smart Forease+ nicht nur ein Design-Showcar, sondern zeigt als Pionier vollumfassender Mobilitätsdienstleistungen auch die neuesten Weiterentwicklungen der "ready-to"-Services.



Ebenfalls erstmals zu sehen sind drei Sondermodelle von Mercedes-Benz und Mercedes-AMG: der SL 500 Grand Edition mit ausgesuchten Interieur-Ausstattungen, der SLC 300 Final Edition in exklusivem Sonnengelb und der S 65 Final Edition, der die lange Erfolgsgeschichte des 6,0-Liter-V12-Biturbomotors in der S-Klasse-Limousine krönt und beendet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 21.02.2019