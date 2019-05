SF90: Dieser Ferrari gibt auch Strom

Als "in jeder Hinsicht extremes Auto" beschreibt Ferrari eine Zäsur in der Unternehmensgeschichte: Mit dem SF90 Stradale bieten die Italiener ihr erstes serienmäßiges Plug-in-Hybrid-Modell an. Und dessen technische Daten wirken in der Tat ganz schön extrem.



Der Sportwagen-Hersteller attestiert dem Neuzugang eine für einen Serienwagen dieser Klasse bisher unerreichte Leistung. Konkret geht es um 1.000 PS, ein Leistungsgewicht von 1,57 kg/PS und einen Anpressdruck von 390 kg bei 250 km/h. Die Spitze liegt bei 340 km/h. Erstmals, so Ferrari, wird dank der elektrischen Unterstützung ein V8-Motor zum Top-Modell.



Die Gesamtleistung addiert sich aus den 780 PS des V8-Turbo, 220 PS steuern drei Elektromotoren bei. Einer sitzt wie bei der Formel 1 zwischen Motor und 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Die beiden anderen an der Vorderachse. Das wiederum sorgt für eine Premiere: Der SF90 ist der erste Ferrari mit Allradantrieb.



Das ist auch gut so, denn nur mit den Hinterrädern könnte die immense Kraft gar nicht adäquat auf die Straße gebracht werden. Der Neue ist auch gleich der neue Maßstab für die Kategorie stehender Start - und neuer Star im Auto-Quartett: 0 bis 100 dauert 2,5, 0 bis 200 Sachen gerade mal 6,7 Sekunden.



Das zentrale Kombi-Instrument ist laut der Italiener komplett digital und verfügt über einen neuartigen, gewölbten 16-Zoll-HD-Bildschirm. Und dank des Lenkrads mit Touchpad und einer Reihe haptischer Tasten kann der Fahrer praktisch jedes Detail des Fahrzeugs per Daumen steuern.



"Erstmals können Kunden nun bei einem Ferrari zwischen der Standardversion und einer Version mit stärker sportlich orientierten Spezifikationen wählen", so der Sportwagenbauer. Der Assetto Fiorano verfügt etwa über spezielle Multimatic-Stoßdämpfer aus dem GT-Rennsport und extra leichte Werkstoffe wie Karbonfaser (Türverkleidungen, Unterboden) oder Titan (Federn, gesamte Auspuffanlage). Die Gewichtseinsparung: 30 Kilo.



Der Marktstart ist für 2020 vorgesehen. Zu den Preisen mag sich Ferrari aktuell noch nicht äußern. Klar ist: Für viele Sportwagen-Fans bleibt auch der SF90 nur ein Traum.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 31.05.2019