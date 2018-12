Shuttle ohne Chauffeur in Las Vegas

Bitte einsteigen! Doch - huch - wo steckt der Fahrer? In Las Vegas präsentiert der deutsche Zulieferer Bosch ein Shuttle-Fahrzeug ohne Chauffeur. Mit diesem Konzeptfahrzeug eines fahrerlosen, elektrischen Shuttles mit integrierten Services will Bosch auf der Elektronikmesse CES 2019 eine neue Art der Mobilität erlebbar machen.



Wahrscheinlich wird diese Automobilität bald das Straßenbild in den Metropolen der Welt prägen. Wir nutzen dann fahrerlose Shuttles, die nahtlos mit ihrer Umwelt vernetzt sind und nahezu geräuschlos durch die Innenstädte surren. Bosch will dafür Hardware, Software und neue digitale Services liefern, mit denen Nutzer Fahrzeuge buchen, bezahlen oder ihre Fahrten mit anderen Fahrgästen teilen können.



Überhaupt ist die Firma Bosch auf der Consumer Electrics Show (CES) mit einem breit gefächerten Mobilitäts-Sortiment vertreten: Das Unternehmen gibt hier technische Antworten auf aktuelle Herausforderungen wie Verstädterung, Bevölkerungswachstum oder Klimawandel. Im Zentrum stehen dabei innovative Lösungen und Services sowohl für die Mobilität der Zukunft als auch das intelligente Zuhause.



Im Vorfeld der CES wurde Bosch mit sechs CES Innovation Awards ausgezeichnet. Diese Innovationspreise werden von der Consumer Technology Association (CTA) gefördert und jährlich in 28 Kategorien vergeben. Sie sind ein Indikator für die Trends der Zukunft. Prämiert wurden unter anderem das sogenannte "All-in-one-Prinzip" für die Vernetzung von Fahrzeugen, das Smartphone als Autoschlüssel, Trucks ohne Außenspiegel sowie neuartige Apps und Assistenzsysteme.



Beim "All-in-one-Prinzip" handelt es sich um eine universelle Vernetzungseinheit: Für die Zukunft des vernetzten und automatisierten Fahrens müssen Fahrzeuge ja sowohl untereinander als auch mit ihrem Umfeld reibungslos kommunizieren können. Das von Bosch entwickelte System beherrscht hierzu alle WLAN- und Mobilfunk-basierten Übertragungstechnologien der Vehicle-to-Everything-Kommunikation (V2X). Fahrzeuge können damit sowohl länder- als auch herstellerübergreifend miteinander und mit der Verkehrsinfrastruktur kommunizieren.



Die Trucks ohne Außenspiegel tragen einen Stern: Der neue Mercedes-Benz Actros ist der erste Serien-Lkw, der seine herkömmlichen Haupt- und Weitwinkelspiegel durch ein Kamerasystem ersetzt. Die sogenannte Mirror Cam bietet dabei eine bessere Rundumsicht. Neben dem damit verbundenen Mehr an Sicherheit senkt der Wegfall der Spiegel den Kraftstoffverbrauch, denn die kompakten Digitalkameras haben aerodynamisch erhebliche Vorteile.



Mit dem schlüssellosen Zugangssystem Perfectly keyless von Bosch verwalten Autofahrer, Betreiber von Carsharing-Flotten und Speditionen ihre Fahrzeugschlüssel in Zukunft digital. Per Smartphone-App bestimmen sie jederzeit, wer Zugang zu Autos oder Trucks hat und wann. Der Clou des Bosch-Systems: Es macht die Verbindung von Smartphone und Fahrzeug sicherer denn je. Ähnlich einem digitalen Fingerabdruck erkennt Perfectly keyless damit genau das individuelle Smartphone, das über die Berechtigung verfügt.



Totwinkelwarner, Kollisionswarnung und adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung kennt man ja bereits. Doch auch auf diesem Feld gibt es technologischen Nachwuchs - und zwar für Motorräder. Der Radar als "Sinnesorgan" des Motorrads ermöglicht neue Assistenz- und Sicherheitsfunktionen für Bikes und liefert ein genaues Bild des Fahrzeugumfelds. Die Assistenzfunktionen sorgen damit nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für mehr Fahrspaß und Komfort, da sie den Fahrer entlasten. Nach Abschätzungen der Bosch Unfallforschung könnten radar-basierte Assistenzsysteme jeden siebten Motorradunfall verhindern.



Zudem macht eine neue App eScooter zu Vernetzungskünstlern. Sie zeigt beispielsweise den Ladestand des eScooters an und ermöglicht die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Fahrer sowie die Vernetzung mit anderen Nutzern über soziale Netzwerke. So können Nutzer ganz einfach Freunde in der Umgebung finden.



Auf dem immer größer werdenden Gebiet der Elektromobilität zeigt Bosch zum Beispiel eine praktische Neuheit fürs Laden: "Convenience Charging". Die jüngste Lade- und Navigationslösung steigert den alltäglichen Nutzen der Elektromobilität: Mit ihr weiß das Elektroauto künftig ganz genau, wann ihm der Strom ausgeht, aber auch, wo neuer Strom zu holen ist. Dafür verbindet Convenience Charging Informationen des elektrischen Antriebs sowohl mit Fahrzeug- als auch Umgebungsdaten zu einer verlässlichen Reichweitenprognose. Und all dies ist nur ein kleiner Teil des Technik-Wunderlands CES, das am 8. Januar 2019 in der amerikanischen Wüsten-Metropole seine Tore öffnet.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 13.12.2018