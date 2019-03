Siemens vernetzt Volkswagen

Maschinen sind heute miteinander vernetzt. Eine große Cloud macht dies möglich. Für Volkswagen schafft Siemens die damit verbundenen technischen Voraussetzungen.



Siemens soll maßgeblich dazu beitragen, Maschinen und Anlagen unterschiedlicher Hersteller in den 122 Volkswagen-Fabriken effizient in der Cloud miteinander zu vernetzen.



Durch die dadurch ermöglichte Datentransparenz werden die technologischen Voraussetzungen für weitere Produktivitätssteigerungen in den Werken von Volkswagen geschaffen. Darüber hinaus machen Siemens sowie weitere Maschinen- und Anlagenlieferanten Anwendungen und Apps aus dem Internet-of-Things-System in der Volkswagen Industrial Cloud verfügbar.



Die beiden Konzerne wollen zudem perspektivisch gemeinsam mit Maschinen- und Anlagenlieferanten neue Funktionen und Services für die Industrial Cloud entwickeln, die dann allen künftigen Partnern zur Verfügung stehen könnten.

